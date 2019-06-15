غارات التحالف تستهدف مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي في حجة

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، عدة غارات جوية على مواقع تمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

واستهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية مخزن أسلحة تابع للمليشيا في منطقة بني حسن بمديرية عبس، ما أدى الى تدميره بشكل كلي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية شرقي كبري «الحقوف»، بمديرية مستبأ بذات المديرية.

وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للمليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.