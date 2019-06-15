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شاهد.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان‎

السبت 15/يونيو/2019 - 08:29 م
شاهد.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان‎
وزير الدفاع
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع عبر موقع "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد مراسم حضور وزير الدفاع الفريق محمد زكي، الاحتفال بتخريج الدورات رقم 68 أركان حرب عام، والدورتين 40 و41 تخصص من كلية القادة والأركان، وتضم الدورات مدرسين من 13 دولة شقيقة.

وبدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، تتضمن الأنشطة العسكرية، والتكنولوجية التي نفذها الدارسون.

واستعرض مساعد مدير الكلية النتيجة النهائية لدارسي الدورات الثلاث، ثم قلد القائد العام أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية، وأهدى أوائل الدارسين درع الخريجين للقائد العام للقوات المسلحة.
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