وليد صلاح الدين: هذه أسلحة الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية

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قال الكابتن وليد صلاح الدين، لاعب منتخب مصر السابق، إن المنتخب المصري استعد جيدًا لبطولة الأمم الإفريقية التي ستشهد منافسة قوية بين جميع المنتخبات.



وأضاف "صلاح الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن محمد صلاح والنني وتريزيجيه من أبرز أسلحة الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية، لافتًا إلى أن هناك احتياج للفوز في أول مباراة في البطولة، لرفع الروح المعنوية للمنتخب في البطولة.



ولفت إلى أن مشاكل اتحاد الكرة في الدوري هذا العام، أدت لوجود تحدي كبير أمام الاتحاد في تنظيم بطولة الأمم، معقبًا: "هناك تحدي كبير على اتحاد كرة القدم في البطولة، لكن الاتحاد مش هينزل يلعب بنفسه