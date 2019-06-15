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متحدث الرئاسة: مصر الدولة الثانية التي تطبق نظام تذاكر المباريات الحديث بعد روسيا

السبت 15/يونيو/2019 - 08:30 م
متحدث الرئاسة: مصر الدولة الثانية التي تطبق نظام تذاكر المباريات الحديث بعد روسيا
بسام راضي
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داليا الحسين
 
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمنتخب الوطني لدعم وتشجيع اللاعبين.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه لأول مرة تقام بطولة كأس الأمم بـ24 فريقًا، لافتًا إلى أن استادات البطولة تم تجهيزها بأحدث تكنولوجيا حديثة تتوافق مع معايير الفيفا.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن نظام التذاكر الحديث المطبق في بطولة كأس الأمم الإفريقية سيكون بداية للتطبيق في مباريات الدوري، منوهًا إلى أن مصر هى الدولة الثانية التي تطبق نظام التذاكر الحديث بعد روسيا في كأس العالم.

وتابع: "الرئيس السيسي طالب اللاعبين ببذل الجهد، والروح المعنوية عالية للفريق ونتفائل بالخير"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أشاد بكل ما حدث من تطوير في الملاعب الستة التي تشهدها البطولة.

ولفت إلى أنه تم رفع كفاءة الطرق للاستادات لسهولة دخول وخروج اللاعبين، متابعًا: "مصر عادت لإفريقيا بشكل كبير وتحظى بثقة الأفارقة".

ونوه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن وفود المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بدأت تتوافد على مصر.
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