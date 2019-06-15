تعرض أحد ملاحي المملكة في تونس لإصابة بالغة
السبت 15/يونيو/2019 - 07:27 م
الفجر السعودي
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أعلنت إدارة الخطوط السعودية في تونس، أن أحد ملاحي المملكة تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.
وأكدت عبر "تويتر"، أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة.
وأوضحت أنه سيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.
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