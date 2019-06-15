مفاجأة صفقة الريال الجديدة لجماهير الملكي





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي رودريجو جوس، لاعب فريق ريال مدريد الجديد، سوف يتحدث بالإسبانية عند تقديمه إلى جماهير النادي الملكي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن رودريجو يضفي شعورًا بالنضج من غير الشائع بين لاعبي كرة القدم في سنه (18 عامًا).

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن النجم البرازيلي وعائلته يتعلمون اللغة الإسبانية منذ توصل ريال مدريد لاتفاق بشأن ضمه في العام الماضي.

وأشارت ماركا إلى أن أسرة رودريجو تشارك في حياته المهنية بشكل كبير، وهو ما ساعده على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته.

ويبدو أن رودريجو مستعد الأن للتعامل مع صيف مزدحم في ريال مدريد، ولكنه يمكنه اللعب بين الفريق الأول والكاستيا، بمجرد بداية الموسم.