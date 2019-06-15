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شريف مدكور: "مكالمة هذا الفنان أشعرتني بأني شفيت من السرطان"

السبت 15/يونيو/2019 - 07:33 م
شريف مدكور: مكالمة هذا الفنان أشعرتني بأني شفيت من السرطان
شريف مدكور
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كساب أحمد
 
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وجه الإعلامية شريف مدكور، تحية كبيرة للفنان محمد منير، لتواصله معه هاتفيًا، للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال "مدكور"، خلال تقديمه برنامج "4 شارع شريف"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت: "الكينج اتصل بيا في رمضان بعد جلسة الكيماوي، وقال لي أنا محمد منير، ولم أصدق في البداية، ولكن بعد ذلك تأكدت أنه الكنيج من خلال صوته، وتلقائيًا قمت من السرير، وحسيت إني خفيت من الكيماوي، وكل حاجة بقت تمام". 

وتابع: "قعد يقولي كلام كتير حلو، وقال لي أنا بتكلم عشان أطمن عليك، أنا من عشاق الفنان الكبير محمد منير، ربنا يخليك لينا، ودايمًا تبقى في أحسن حال". 
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