رئيس جامعة المنصورة: ضبط 73 حالة غش في الامتحانات



وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة تهيئة المناخ المناسب داخل اللجان لمساعدة الطلاب على أداء الامتحان على أكمل وجه، مشددا على تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومواجهة الغش أثناء الامتحانات بكل حسم، مشيرًا إلى تواجد عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة، للإجابة على استفسارات الطلاب.

أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، عن أن عدد حالات الغش بامتحانات نهاية العام على مستوى الكليات بلغ حتى الآن 73 حالة، مضيفا أن عدد اللجان الخاصة بلغ 214 حالة بينها 32 لجنة لامتحان الطلاب المحبوسين بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الأمر.جاء ذلك اليوم السبت خلال جولة تفقدية لرئيس جامعة المنصورة في كلية التجارة بصحبة الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، والدكتور طارق غلوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.