رحيل مدير باريس سان جيرمان يحمل بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن خروج المُدير الرياضي أنتيرو هنريكي من باريس سان جيرمان الفرنسي في مصلحة نادي ريال مدريد الإسباني.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفنسا سينترال" الإسبانية، فإن مبابي كان قريب جداً من الراحل هنريكي، واللاعب لا يفهم قرار خروجه.



