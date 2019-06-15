رحيل مدير باريس سان جيرمان يحمل بشرى سارة لجماهير ريال مدريد
السبت 15/يونيو/2019 - 07:16 م
عمر عبدالعزيز
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن خروج المُدير الرياضي أنتيرو هنريكي من باريس سان جيرمان الفرنسي في مصلحة نادي ريال مدريد الإسباني.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفنسا سينترال" الإسبانية، فإن مبابي كان قريب جداً من الراحل هنريكي، واللاعب لا يفهم قرار خروجه.
وتؤكد المصادر الفرنسية أن مبابي وكذلك نيمار جونيور دا سيلفا غير سعداء بهذا القرار أبداً، وهذا الشيء يأتي في الوقت المناسب لريال مدريد، حيث أن والد مبابي يُريد خروج مبابي من باريس هذا الصيف.
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