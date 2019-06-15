عبد الحفيظ وتوفيق يطيران إلى إسبانيا الثلاثاء المقبل لمعاينة معسكر الإعداد

يتوجه الثنائي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، إلى إسبانيا الثلاثاء القادم لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة .

وتشهد رحلة عبد الحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين .