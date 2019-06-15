"العامة للاستثمار": العمالة في مصر أرخص من فيتنام
السبت 15/يونيو/2019 - 07:21 م
داليا الحسين
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قال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار؛ لأن تكلفة العمالة في بلادنا أرخص من فيتنام.
وأضاف "عادل" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك توجه لإقامة مشاريع في مدن الصعيد خاصة أن تكلفة العمالة قليلة بالإضافة إلى وجود شباب متعلم قادر على إعادة الهيكلة، فضلًا عن وجود طاقة كهربائية عالية ومياه.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء قامت بإنشاء 4 محطات محولات كهرباء بهدف إعادة توزيع الناتج الخاص بشبكة الكهرباء المتواجدة في صعيد مصر على مناطق كبيرة لتركيزها على المناطق الصناعية التى يتم إنشائها هناك.
وأضاف "عادل" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك توجه لإقامة مشاريع في مدن الصعيد خاصة أن تكلفة العمالة قليلة بالإضافة إلى وجود شباب متعلم قادر على إعادة الهيكلة، فضلًا عن وجود طاقة كهربائية عالية ومياه.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء قامت بإنشاء 4 محطات محولات كهرباء بهدف إعادة توزيع الناتج الخاص بشبكة الكهرباء المتواجدة في صعيد مصر على مناطق كبيرة لتركيزها على المناطق الصناعية التى يتم إنشائها هناك.
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