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النجم الساحلي يعبر الإفريقي بثنائية ويحجز مقعده في دوري أبطال أفريقيا

السبت 15/يونيو/2019 - 07:17 م
النجم الساحلي يعبر الإفريقي بثنائية ويحجز مقعده في دوري أبطال أفريقيا
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حسن شحاتة
 
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي فوزًا ساحقًا على ضيفه الأفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على الملعب الأولمبي بسوسة، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري التونسي.


وافتتح النجم النتيجة مبكرًا عن طريق صدام بن عزيزة في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، وعزز ماهر الحناشي من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين من زمن المباراة.


وبتلك النتيجة ضمن النجم الساحلي تأهله إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل رفقة الترجي، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الصفاقسي صاحب المركز الثالث.


والجدير بالذكر أن مباراة القمة التونسية أدارها تحكيميًا، الحكم المصري محمود معروف.

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