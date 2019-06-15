"حاول تنساني".. ثاني أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد "فارق معاك"

طرح النجم رامى صبرى أغنية جديدة باسم "حاول تنسانى"، وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "فارق معاك"، والذى سيتم طرحه فى موسم الصيف الجارى.









أغنية "حاول تنسانى" من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبرى، وتوزيع طارق توكل، ويتم طرحها عقب أغنية "أنا بابا" التى تم طرحها أول أيام عيد الفطر، وتعاون فيها رامى صبرى مع الشاعرة هالة على، والملحن عزيز الشافعى، وتوزيع جلال حمداوى.





وكان رامى صبرى خضع لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمى Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney وRonan Keating وAngelina jolie وDrew Barrymore وCRAIG DAVID وDavid Haye.





يذكر أن آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، ومن إنتاج “نجوم ريكوردز”، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامي صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوي.