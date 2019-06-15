محمد صلاح يتغلب على ميسي ورونالدو في قائمة أغلى لاعب في العالم
السبت 15/يونيو/2019 - 07:12 م
مصطفى صابر
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احتل المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين قيمة السوقية في العالم.
وتبعاً لـ مركز" CIES" للأرقام الإحصاء، فقد تخطى صلاح العديد من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي نجم برشلونة .
وأشار التقرير أن الفرنسي مبابي، هداف باريس سان جيرمان، تصدر ترتيب القائمة بقيمة 252 مليون دولار، ومن خلفه الفرعون المصري بقيمة 219 مليون دولار.
وجاء في المرتبة الثالثة رحيم ستيرلينج، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة 208 مليون دولار، ثم احتل ميسي المركز الرابع بقيمة 167 مليون، والخامس سانشيز بقيمة 159 مليون دولار.
وبهده القيمة السوقية الجديدة لمحمد صلاح فهو تفوق على أبرز نجوم العالم، مثل البرازيلي نيمار وكريستيانو رونالدو وهاري كين وإدين هازارد وانطوان جريزمان.
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