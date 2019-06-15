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رئيس كفرالدوار يتفقد استعدادات الليلة الختامية لمولد الشهيد مارجرجس (صور)

السبت 15/يونيو/2019 - 07:15 م
رئيس كفرالدوار يتفقد استعدادات الليلة الختامية لمولد الشهيد مارجرجس (صور)
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إسلام أمين
 
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قام اللواء أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، يرافقه وفدًا من قيادات الوحدة المحلية، بتفقد محيط كنيسة مارجرجس، وذلك لتفقد استعدادات إقامة الليلة الختامية لمولد الشهيد العظيم مارجرجس.

وكان في استقباله القمص هيمانوت الأنبا بيشوي راعي الكنيسة، والتقى "مرزوق"عدد من رعاة ورواد الكنيسة، كما تابع أعمال النظافة وإنارة الأعمدة ورفع الإشغالات.

وأشاد رئيس مدينة كفرالدوار بمستوى التأمين والجهود التي قام بها رجال الشرطة لتأمين الإحتفالات.

جدير بالذكر، أن مدينة كفر الدوار، في هذا الوقت من كل عام، تستقبل رواد احتفالات مولد الشهيد العظيم مارجرجس، وذلك من جميع محافظات الجمهورية.
رئيس كفرالدوار يتفقد استعدادات الليلة الختامية لمولد الشهيد مارجرجس (صور)
رئيس كفرالدوار يتفقد استعدادات الليلة الختامية لمولد الشهيد مارجرجس (صور)
رئيس كفرالدوار يتفقد استعدادات الليلة الختامية لمولد الشهيد مارجرجس (صور)
رئيس كفرالدوار يتفقد استعدادات الليلة الختامية لمولد الشهيد مارجرجس (صور)
رئيس كفرالدوار يتفقد استعدادات الليلة الختامية لمولد الشهيد مارجرجس (صور)
رئيس كفرالدوار يتفقد استعدادات الليلة الختامية لمولد الشهيد مارجرجس (صور)
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