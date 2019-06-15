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مديحة حمدي تعلن عودتها مرة آخرى لـ المجال الإعلامي

السبت 15/يونيو/2019 - 07:13 م
مديحة حمدي تعلن عودتها مرة آخرى لـ المجال الإعلامي
مديحة حمدي
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كساب أحمد
 
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قالت الفنانة مديحة حمدي، إنها ضحت كثيرًا من أجل أبنائها، وهذا أمر طبيعي، والاستثناء هو عدم تضحية الأم من أجل الابناء أو الزوج، مشددة على ضرورة الاهتمام بالأب والأم، خاصة في مرحلة الكبر. 

وتابعت "حمدي"، خلال حوارها مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الأم لها وضعها في الأسرة، معقبة: "هي اللي بتسهر وتذاكر وتعالج وتحمي".

ولفتت إلى أنها ستعود للمجال الإعلامي مرة أخرى المرحلة المقبلة، من خلال تقديم برنامجًا تتناول فيه أهمية صلة الرحم، وكيفية الحفاظ على الأسرة.
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