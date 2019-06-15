إعلامي سعودي يتغني بإنجازات تركي آل الشيخ (فيديو)
السبت 15/يونيو/2019 - 07:07 م
الفجر الرياضي
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أشاد الإعلامي السعودي كمال عبد القادر، بالإنجازات والطفرة الكبيرة التي حققها معالي المستشار تركي آل الشيخ في مجال الرياضة وكرة القدم السعودية عندما كان رئيسًا للهيئة العامة للرياضة بالسعودية.
وقال "عبد القادر" في تصريحات اليوم السبت: " معالي المستشار تركي آل الشيخ نجح في تحقيق طفرة كبيرة وانجازات هائلة في مختلف الهيئات التي تولي رئاستها خلال الفترة الماضية في السعودية".
وأضاف: " حققت طفرة هائلة في مجال الرياضة وفجرت كل الطاقات الممكنة، وكذلك حققت إنجازات هائلة في مجال الترفيه بعد تولي الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مؤخرًا".
وأتم تصريحاته: " معالي المستشار تركي آل الشيخ حضرتك رجل عملي تفجر كل الطاقات، وأتمني أن تتولي رئاسة وزارة الصحة أو الاسكان أو التعليم مع احترامي لكل الوزراء".
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