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عاجل.. سقوط سيارة "جامبو" على المارة بدائري المرج ووقوع قتلى ومصابين

السبت 15/يونيو/2019 - 07:05 م
عاجل.. سقوط سيارة جامبو على المارة بدائري المرج ووقوع قتلى ومصابين
أرشيفية
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وقع حادث انقلاب سيارة جامبو من أعلى الطريق دائرى بمنطقة المرج، على المارة، مما أدى إلى مصرع شخصين، وأصيب 6 آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا بسقوط سيارة جامبو من أعلى الدائرى بمنطقة المرج، فانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وتبين انحراف عجلة القيادة فى يد قائد السيارة خلال سيرها أعلى الدائرى واصطدامه بالسور الحديدي وسقوط السيارة على المواطنين.

وأسفر سقوط السيارة عن وفاة شخصين، وإصابة 6، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث لرفع آثاره، والعمل على تسيير حركة المرور.

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المزيد عن: غرفة عمليات النجدة سيارة جامبو دائرى بمنطقة المرج حادث انقلاب سيارة جامبو الإدارة العامة للمرور
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