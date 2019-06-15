محسن عادل: رفضنا بيع التردادت الأرضية التى تذيع مباريات كأس الأمم الأفرقية
السبت 15/يونيو/2019 - 07:06 م
داليا الحسين
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قال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن دعوات شراء ترددات القنوات الأرضية لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية تم رفضها، مشيرًا إلى أنه يوجد فقط دولتين تمتلك تلك التكنولوجيا على قنواتها الأرضية.
وأضاف "عادل" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن الدولة المصرية حافظت على تلك الترددات للاستخدامها استراتيجيا في أوقات كثيرة، متابعًا: " هذه التكنولوجيا في البث تسمح للمواطن مشاهدة مايريد دون تكلفة إضافية".
وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار: "مصر الأن أصبحت دولة تعرف قيمة أصولها وتحسن استخدامها، وهذه الرسالة من رفض الدولة بيع الترددات".
وأضاف "عادل" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن الدولة المصرية حافظت على تلك الترددات للاستخدامها استراتيجيا في أوقات كثيرة، متابعًا: " هذه التكنولوجيا في البث تسمح للمواطن مشاهدة مايريد دون تكلفة إضافية".
وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار: "مصر الأن أصبحت دولة تعرف قيمة أصولها وتحسن استخدامها، وهذه الرسالة من رفض الدولة بيع الترددات".
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