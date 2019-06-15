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إلهام قروي تستعد لطرح ديو غنائي مع فنان شهير

السبت 15/يونيو/2019 - 06:00 م
إلهام قروي تستعد لطرح ديو غنائي مع فنان شهير
إلهام قروي
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أحمد رمضان متولي
 
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تستعد الفنانة إلهام قروي، لطرح ديو غنائي جديد سيرى النور قريبا يجمعها بنجم مغربي معروف، وحرصت إلهام على إحاطة هذا العمل الذي قامت بتصويره على طريقة الفيديو كليب بالتكتم وبالسرية التامة.

 

وتقاسمت قروي، جمهورها صورة تظهر فيها برفقة النجم العالمي سعد المجرد أثناء زيارتها لباريس لتحضير عمالها الفني الجديد.

 

كما تشارك إلهام قروي رفقة نخبة من الفنانين المغاربة للتحضير لأغنية "Allez Allez"، التي تهدف إلى دعم المنتخب المغربي لكرة القدم، بمبارياته ضمن المنافسات الافريقية بكأس افريقيا للأمم المقامة بمصر هذه السنة ، وإلى جانب القروي تتواجد بهذا العمل كل من الفنانة احسان الركراكي ، رباب ناجد، و الإعلامي علاء الدين عواشي، بمشاركة رمزية لملكة جمال المغرب السابقة شيماء بوشان، وخلدون خيران وآخرون.

 

الأغنية من كلمات والحان mk prod وعثمان عز الحد، توزيع موسيقي واستوديو mk prod، ومن المقرر تصوير أغنية "Allez Allez" قريبا.

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