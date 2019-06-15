بعد حسم الصفقة الكبري.. برشلونة يحلم بضم هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني مازال يحلم بالتعاقد مع النسماوي دافيد ألابا الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني مازال يحلم بالتعاقد مع النسماوي دافيد ألابا الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن حلم إدارة البلوجرانا هو شراء ألابا من بايرن ميونيخ، فاللاعب قد يغادر الفريق الألماني هذا الصيف.

وقال صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن حلم إدارة البلوجرانا هو شراء ألابا من بايرن ميونيخ، فاللاعب قد يغادر الفريق الألماني هذا الصيف.