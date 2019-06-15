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أزمة حكام بالجبلاية قبل ودية مصر وغنيا

السبت 15/يونيو/2019 - 05:57 م
أزمة حكام بالجبلاية قبل ودية مصر وغنيا
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محمد الصو
 
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تواجه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، أزمة حقيقية في إيجاد حكم لإدارة مباراة مصر وغنيا الودية.


وتتمثل الأزمة، في عدم الاستقرار على الحكم المقرر له إدارة المواجهة، في ظل انشغال كلًا من أحمد الغندور ومحمد معروف بإدارة مباريات خارجية، بالإضافة لوجود جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين في اختبارات الحكام لأمم إفريقيا، و محمود البنا في اختبارات الجري.


ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغيني، مساء غدٍ الأحد وديًا، على ملعب برج العرب ، استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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