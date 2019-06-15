بالصور.. نموذج إجابة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2019
السبت 15/يونيو/2019 - 05:53 م
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ننشر لكم نموذج امتحان الاستاتيكا 2019، الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2019، حيث يؤدي أكثر من 117 ألفا و331 طالبا وطالبة في شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، اليوم، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا.
إجابة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2019
شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام المقبل 2019/2020.
إجابة امتحان الاستاتيكا في الصور التالية
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