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"خلفان": نظام الحمدين دعم إيران في ضربها لناقلات النفط

السبت 15/يونيو/2019 - 05:50 م
خلفان: نظام الحمدين دعم إيران في ضربها لناقلات النفط
ضاحي خلفان
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وكالات
 
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قال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، إن اعتداء ايران على ناقلة نفط يابانية صبيحة زيارة رئيس حكومة اليابان الى ايران دليل على خسة اعمال الملالي واطقم حكمهم.

وأضاف خلفان، دعم نظام الحمدين للقوات الايرانية للحرس الثوري في ضربها لناقلات النفط دليل الشراكة المتينة بين النظامين الفاسدين.

واستطرد قائلاً: "معاناة الشعب الايراني من قهر ملالي الظلام الدامس واصحة للعيان، لذلك الانتصار على ملالي ايران انتصار للمجتمع الدولي ، فإيران الحرة من سلطة الملالي ايران المستقبل المضئ القريب".

وأكد خلفان، أن الشعب الإيراني مبتلى من جماعة سلطوية ملالوية ظالمة ، فعندما يقف أي إنسان مع المعارضة الايرانية ضد الملالي فهو يقف مع الشعب الإيراني المثقل بتسلط الملالي أصحاب العمائم الشيطانية.

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المزيد عن: نظام الحمدين ناقلات الفنط ضاحي خلفان دعم تويتر إيران
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