"يونايتد بروس ستوديوز" تُطلق المقدمة الإعلانية الرسمية لفيلم "الكنز 2" (الحب والمصير)

أطلقت شركة يونايتد بروس ستوديوز المقدمة الإعلانية الرسمية لفيلم للجزء الثاني من فيلم الكنز (الحب والمصير)، للمخرج شريف عرفة والمرتقب إطلاقه في دور العرض المصرية شهر يوليو المقبل، وقريباًفي باقي الدول العربية.

وركزت المقدمة الإعلانية على احتدام العداء بين علي الزيبق (محمد رمضان) وصلاح الكلبي (عباس أبو الحسن) وصولاً إلى مبارزة بالسيف بينهما، وكذلك مواجهة بين حتشبسوت (هند صبري) والكهنة والذين يبدوا أنها أمرت بقتلهم، واستمرار بشر باشا (محمد سعد) في بحثه عن الكنز حيث يمسك ببردية في أحد المشاهد، كما يبدو دخول طرف آخر في المواجهة، وأخيراً اقتراب حسن (أحمد حاتم) من الوصول إلى الكنز إذ كان يحفر في الأرض في أحد مشاهد الإعلان.

وشهد الإعلان ظهور ثلاث شخصيات جديدة في الجزء الثاني وهم النجم الشاب أحمد مالك في دور تحتمس الثالث، سارة عبد الرحمن في دور راجية الفتاة التي تساعد أحمد حاتم في البحث عن الكنز، ونهى عابدين في دور راقصة في الموالد.

كانت الصفحة الرسمية لفيلم الكنزعلى فيسبوك، قد نشرت مقطع فيديو ملخص مدته الـ 4 دقائق، يحكي أبرز أحداث الجزء الأول، وهو ما يتم تقديمه لأول مرة في مصر والعالم العربي.

ویستكمل الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.

"الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عدداً ضخماً من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحاً في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان السینما العربیة.