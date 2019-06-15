تحرير 2952 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.





وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (979) مخالفة انتظار خاطئ، (365) مخالفات متنوعة، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 14 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (14) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1563 ) نـمــوذج 125، ( 5 ) عدم استخدام حزام الأمان، التصالح الفوري، حملة السرفيس، ( 8 ) زجاج فاميه، ( 5 ) ملصقات ومتعلقات، وبلغ الإجمالي 2952 مخالفة مرورية.



