محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره في دار الأوبرا الأربعاء المقبل

يجري محمد الشرنوبي، بروفات مكثفة استعدادا لحفل دار الأوبرا ليلة الأربعاء المقبل بالمسرح المكشوف.

ويجهز الشرنوبي مفاجأة لجمهوره غير تقليدية خلال الحفل.

الشرنوبي يقدم خلال الحفل 20 أغنية متنوعة مابين القديم والجديد ومعظمها سيكون من أغنيات ألبومه الأخير "زي الفصول الأربعة".

الشرنوبي يعرض له في دور العرض فيلم "الممر" ويقدم خلاله دور احد أبطال الكتيبة التي استطاعت أن تحقق إنجازا عسكريا غير مسبوق.