تايلور سويفت تبدأ الترويج لألبومها الجديد بحفل غنائي بلوس أنجلوس

على غير العادة، أعلنت تايلور سويفت طرح ألبوم جديد بعد عام واحد من طرحها لآخر ألبوماتها، ريبوتيشن، وذلك بطرحها لبوستر الألبوم الجديد رسميا على صفحتها الخاصة على انستجرام.









وسيكون الألبوم الجديد باسم lover، وسيضم 9 أغنيات جديدة تتعامل خلالهم تايلور مع عدد من أبرز صناع الأغاني في العالم منهم إيد شيران.









وطرحت تايلور أغنية "سينجل" من الألبوم قبل طرحه كاملا بالأسواق، كانت بعنوان You Need To Calm Down، وكانت بالكامل كدعم لحقوق المثليين.