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ضبط 49 شخصًا مشتبه بهم خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

السبت 15/يونيو/2019 - 05:39 م
ضبط 49 شخصًا مشتبه بهم خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري. 

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط2 خيال وجمال – 49 حالة اشتباة – 13 جزئي –4 بائع متجول، وبلغ الإجمالي 68 قضية جنائية، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط عصارة برتقال – ثلاجه – 100 لوح خشب – 2 كرسى – مكتب خشب – 2 برميل – 2 شمسية، 109 الإجمالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

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