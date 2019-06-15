طريقة الاعتراض على حركة النقل الداخلي 1440| نظام نور| أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين 1440| ادخال رغبات النقل الخارجي
السبت 15/يونيو/2019 - 05:31 م
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طريقة الاعتراض على حركة النقل الداخلي 1440، يمكنك الآن من خلال نظام نور الاعتراض على حركة النقل الخارجي لمن لم تتحقق رغبته في النقل، وذلك عقب صدور حركة النقل الخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات، وتسعى وزارة التربية والتعليم السعودية تحديد موعد صدور حركة النقل الخارجي وكذلك موعد بداية إدخال رغبات حركة النقل الداخلي، وذلك في سعى الوزارة في "لم الشمل" للأسر السعودية، وذلك حتى يتوفر للمعلم السعودي سبل الراحة له ولأسرته، والتي تنعكس إيجاباً على أداء عمله والنهوض بالعملية التعليمية بالمملكة.
وقد أظهرت الإحصاءات الخاصة بالراغبين والذين تقدموا لحركة النقل الخارجي 1440 بلعت نسبتهم 27%، وهذا يعتبر أعلى معدل للمتقدمين لحركة النقل الخارجي في تاريخ المملكة.
هذا وقد تم الإعلان سابقت عن موعد نتيجة حركة النقل الخارجي، والتي سيتبعها مباشرة إدخال رغبات حركة النقل الداخلي، وذلك حسب الجدول التالي ذكره بهذا التقرير، فقد حددت وزارة التعليم السعودية وأعلنت عن المواعيد الرسمية لحركة النقل الخارجية والداخلية وذلك للمعلمات والمعلمين، فقد صرح مدير عام التعليم بمنطقة عسير: أن مكاتب التعليم وكذلك جميع مدارس منطقة بعسير تتبع البرنامج الزمني لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وكذلك تنفيذ حركتي النقل الخارجي والداخلي.
طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي 1440 عبر نظام نور
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم متمثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين تبذل قصارى جهدها، وذلك كي تقوم بتلبية جميع الرغبات الخاصة بالمعلمات والمعلمين في إتمام عملية النقل الخارجي، كما أن الإدارة العامة لشئون العاملين حريصة على عملية الفحص والتدقيق في كافة الرغبات الخاصة بحركة النقل.
صدور نتيجة حركة النقل الخارجي 1440
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