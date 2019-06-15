126 % نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمملكة السعودية خلال 2018

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للسعودية بنسبة 126 % خلال 2018، حيث صعد مِن 1.419 مليار دولار في 2017 إلى 3.209 مليار دولار بنهاية العام الماضي.





كشف تقرير صادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد"، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج بلغ 17.38 مليار دولار، مقارنة بـ16.55 مليار دولار في عام 2017.





وأشار تقرير الـ"أونكتاد" الى أن جهود المملكة الهادفة لتنويع الاقتصاد تضع الاستثمار الأجنبي المباشر كأولوية رئيسية لها، واستطاعت إنشاء بعض المشاريع الجديدة خارج قطاع النفط والغاز.





وقال إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن ارتفاع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، يؤكد نجاح رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع المصادر والعوائد، ومتجدد الأدوات والوسائل.





وأوضح التقرير، أن اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في الخارج، ارتفع الى 21.219 مليار دولار في 2018 مِن 7.280 مليار دولار في 2017.





وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في الخارج 4.943 مليار دولار في 2013، و5.396 مليار دولار في 2014، و5.390 مليار دولار في 2015، و8.936 مليار دولار في 2016.





وزاد الرصيد الإجمالي للاستثمارات السعودية نحو الخارج بنحو أربع مرات خلال 8أعوام، إذ بلغ 105.656 مليار دولار في نهاية 2018، مقارنة بـ26.528 مليار دولار في نهاية 2010.





وارتفع رصيد الاستثمار السعودي أكثر من 20 مرة عند المقارنة بين في نحو 18 عاماً منذ عام 2018، من 5.285 مليار دولار في نهاية 2000 إلى 105.656 في نهاية 2018.