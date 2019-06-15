ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كرستينا عياد: العرض الخاص لـ"كازبلانكا" في دبي لاقى نجاحًا كبيرًا

السبت 15/يونيو/2019 - 05:37 م
كرستينا عياد: العرض الخاص لـكازبلانكا في دبي لاقى نجاحًا كبيرًا
كرستينا عياد مع كرارة
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

قامت الإعلامية كرستينا عياد، بعمل لقاءات مع أبطال فيلم "كازبلانكا" الذى أقيم مساء أمس فى دبى، وأشارت أن الفيلم لاقى نجاحا كبيرا فى العرض الخاص بدبى خاصة بعد نجاح أمير كرارة فى مسلسل "كلبش" الجزء الثالث وزيادة الجماهيرية له فى رمضان الماضى.

 

وأكدت أن اللقاءات التى أجرتها مع أمير كرارة تناولت كواليس الفيلم والإعلان الخاص الذى قام بتصويره لاحدى شركات الاتصالات وكان بعنوان "الهباداباديم" وهو اعلان خاص بشركة محمول يعرض فى أثناء بطولة الأمم الإفريقية التى تقام فى مصر هذا الشهر.

 

وأكدت انها التقت امير كرارة فى لقاء حصرى فى إحدى فنادق دبى الكبيرة قبيل العرض الخاص للفيلم وان اللقاء امتد لما يقارب ساعتين وجارى المونتاج حاليا على ان يعرض قريبا فى قناة "دبى اليوم".

 

وأشارت كرستينا انها تحضر لبرنامج قريبا سيتناول حياة الفنانين العرب الخاصة واهم الخفايا فى هذه الحياة وهل حياتهم ملك لهم ام من جمهورهم معرفتها .

 

كرستينا قدمت العديد من البرامج فى الفترة الماضية على قنوات الفجيرة وسما العين والحدث اليوم ودبى اليوم .

كرستينا عياد: العرض الخاص لـ"كازبلانكا" في دبي لاقى نجاحًا كبيرًا
كرستينا عياد: العرض الخاص لـ"كازبلانكا" في دبي لاقى نجاحًا كبيرًا
كرستينا عياد: العرض الخاص لـ"كازبلانكا" في دبي لاقى نجاحًا كبيرًا
كرستينا عياد: العرض الخاص لـ"كازبلانكا" في دبي لاقى نجاحًا كبيرًا
كرستينا عياد: العرض الخاص لـ"كازبلانكا" في دبي لاقى نجاحًا كبيرًا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
0
x
15:30
0
جنوب أفريقيا
أوغندا
1
x
14:30
0
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
00:00
-
كولومبيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية