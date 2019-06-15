كرستينا عياد: العرض الخاص لـ"كازبلانكا" في دبي لاقى نجاحًا كبيرًا

قامت الإعلامية كرستينا عياد، بعمل لقاءات مع أبطال فيلم "كازبلانكا" الذى أقيم مساء أمس فى دبى، وأشارت أن الفيلم لاقى نجاحا كبيرا فى العرض الخاص بدبى خاصة بعد نجاح أمير كرارة فى مسلسل "كلبش" الجزء الثالث وزيادة الجماهيرية له فى رمضان الماضى.

وأكدت أن اللقاءات التى أجرتها مع أمير كرارة تناولت كواليس الفيلم والإعلان الخاص الذى قام بتصويره لاحدى شركات الاتصالات وكان بعنوان "الهباداباديم" وهو اعلان خاص بشركة محمول يعرض فى أثناء بطولة الأمم الإفريقية التى تقام فى مصر هذا الشهر.

وأكدت انها التقت امير كرارة فى لقاء حصرى فى إحدى فنادق دبى الكبيرة قبيل العرض الخاص للفيلم وان اللقاء امتد لما يقارب ساعتين وجارى المونتاج حاليا على ان يعرض قريبا فى قناة "دبى اليوم".

وأشارت كرستينا انها تحضر لبرنامج قريبا سيتناول حياة الفنانين العرب الخاصة واهم الخفايا فى هذه الحياة وهل حياتهم ملك لهم ام من جمهورهم معرفتها .

كرستينا قدمت العديد من البرامج فى الفترة الماضية على قنوات الفجيرة وسما العين والحدث اليوم ودبى اليوم .