تصادم أتوبيس سياحي بالرصيف أعلى كوبري دندرة بقنا
السبت 15/يونيو/2019 - 05:34 م
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اصطدم أتوبيس سياحي برصيف أعلى كوبري دندرة بمحافظة قنا، دون وقوع إصابات، وتم إخلاؤه من الركاب، ونقلهم لأتوبيس آخر.
البداية كانت بتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا باصطدام أتوبيس سياحي برصيف أعلى كوبري دندرة وانحرافه ليعلو الرصيف، ما أدى إلى ثقوب بتنك الوقود وسكب كمية كبيرة من السولار على أرضية الكوبري، وتسبب في توقف حركة السير لمدة 4 ساعات لحين إنهاء إجراءات رفع آثار الحادث.
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