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خلال حملات تموينية.. ضبط 80 قضية مخالفة بالجيزة

السبت 15/يونيو/2019 - 05:35 م
خلال حملات تموينية.. ضبط 80 قضية مخالفة بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (80) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 13 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 16 عدم الإعلان عن أسعار، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 6 خبز غير مطابق للمواصفات، 8 خبز ناقص الوزن، 5 عدم وجود قائمة بيانات، 12 بيع بأزيد من السعر الرسمي، 7 غلق في المواعيد الرسمية


وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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