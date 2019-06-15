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نيكول كيدمان تظهر في لقطات جديدة من تصوير مسلسل The Undoing بنيويورك

السبت 15/يونيو/2019 - 05:30 م
نيكول كيدمان تظهر في لقطات جديدة من تصوير مسلسل The Undoing بنيويورك
نيكول كيدمان
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أحمد جمال أحمد
 
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التقطت عدسات المصورين لقطات جديدة للنجمة نيكول كيدمان، أثناء تصويرها لمشاهد من مسلسلها الجديد The Undoing بشوارع مدينة نيويورك.

 

وظهرت نيكول في إطلالة رائعة بعد فقدت الكثير من وزنها، في موقع تصوير المسلسل الذي تنتجه للتليفزيون شبكة HBO المعروفة بإنتاجها لمسلسل لعبة العروش.

 

ويعتبر مسلسل The Undoing الجديد لينكول، امتدادا لمسلسل Big little lies، الذي حققت خلاله نجاحا كبيرا مع النجمة ريس ويذرسبون وميرل ستريب.


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