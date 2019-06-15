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مونديال السيدات.. هولندا تعبر الكاميرون وتتأهل لدور الستة عشر

السبت 15/يونيو/2019 - 05:29 م
مونديال السيدات.. هولندا تعبر الكاميرون وتتأهل لدور الستة عشر
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وكالات
 
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تأهل المنتخب الهولندي إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بفوزه على المنتخب الكاميروني 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

وتقدم المنتخب الهولندي بهدف سجلته فيفيان ميديما في الدقيقة 41 وتعادل المنتخب الكاميروني عن طريق اللاعبة جابريلي أونجويني في الدقيقة 43 ثم أضافت دومينيك بلودورث الهدف الثاني للمنتخب الهولندي في الدقيقة 48 ثم أضافت ميديما الهدف الثاني لها والثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 85

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة المنتخب الكندي مع نظيره النيوزيلندي في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل، يظل المنتخب الكاميروني بلا نقاط في قاع الترتيب.

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