"الأرصاد" تحذر.. هطول أمطار رعدية على مكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة، حيث حذرت من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” ميسان ” ، حيث توقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 21:00 اليوم السبت.

وكانت الهيئة قد حذرت من هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.



