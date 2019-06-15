"الأرصاد" تحذر.. هطول أمطار رعدية على مكة
السبت 15/يونيو/2019 - 05:28 م
الفجر السعودي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة، حيث حذرت من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” ميسان ” ، حيث توقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 21:00 اليوم السبت.
وكانت الهيئة قد حذرت من هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.
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