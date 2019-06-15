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"الأرصاد" تحذر.. هطول أمطار رعدية على مكة

السبت 15/يونيو/2019 - 05:28 م
الأرصاد تحذر.. هطول أمطار رعدية على مكة
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الفجر السعودي
 
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة، حيث حذرت من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” ميسان ” ، حيث توقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 21:00 اليوم السبت.

وكانت الهيئة قد حذرت من هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.


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