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مفاجآة.. ريبيري يحدد وجهته بعد اعتزال كرة القدم

السبت 15/يونيو/2019 - 04:28 م
مفاجآة.. ريبيري يحدد وجهته بعد اعتزال كرة القدم
ريبيري
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مصطفى صابر
 
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صرح  فرانك ريبيري، لاعب منتخب فرنسا وبايرن ميونخ السابق  بأنه مستعد  بأن يعود لناديه الألماني، بعد انتهاء مسيرته في كرة القدم.

وقد غادر النجم الفرنسي ، عن مدينة ميونخ بعد قضاء الموسم الماضي بعد قضاء مايقرب من  12 موسم  مع البافاري =.

وقامت الصحيفة الفرنسية "ليكيب" بإجراء مقابلة مع  فرانك و قال: "يمكنني أن اكون ، في منصب  مساعد المدير الفني على أن أكون مديرا فنياً في وقت لاحق في نادي بايرن ميونخ ".

وبسؤاله عن وجهته المقبلة، أجاب: " حتى الأن لم أحسم موقفي ، لكني من المؤكد انني ارغب في اللعب لمدة موسمين اخرين".

وانهى صاحب ال36 عام قائلا: " انا لا ازال  أرغب في لعب كرة القدم ولا زال أمامي الكثير لفعله.


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المزيد عن: نادي بايرن ميونخ منتخب فرنسا ريبيري فرانك ريبيري الدوري الالماني
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