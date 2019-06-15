مفاجآة.. ريبيري يحدد وجهته بعد اعتزال كرة القدم

صرح فرانك ريبيري، لاعب منتخب فرنسا وبايرن ميونخ السابق بأنه مستعد بأن يعود لناديه الألماني، بعد انتهاء مسيرته في كرة القدم.





وقد غادر النجم الفرنسي ، عن مدينة ميونخ بعد قضاء الموسم الماضي بعد قضاء مايقرب من 12 موسم مع البافاري =.





وقامت الصحيفة الفرنسية "ليكيب" بإجراء مقابلة مع فرانك و قال: "يمكنني أن اكون ، في منصب مساعد المدير الفني على أن أكون مديرا فنياً في وقت لاحق في نادي بايرن ميونخ ".





وبسؤاله عن وجهته المقبلة، أجاب: " حتى الأن لم أحسم موقفي ، لكني من المؤكد انني ارغب في اللعب لمدة موسمين اخرين".





وانهى صاحب ال36 عام قائلا: " انا لا ازال أرغب في لعب كرة القدم ولا زال أمامي الكثير لفعله.







