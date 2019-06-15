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اكتشفي أسباب تساقط الشعر وطرق الوقاية

السبت 15/يونيو/2019 - 04:24 م
اكتشفي أسباب تساقط الشعر وطرق الوقاية
تساقط الشعر
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هناك بعض الأسباب التي تؤدي لتساقط الشعر، وهي تتمثل في التالي:

- إهمال مشكلة القشرة في الشعر وتركها لتتفاقم وتؤدي ليس فقط لإحراجك، ولكن أيضًا تعرض شعرك للتساقط.
- الإفراط في استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر.
- كثرة استخدام مجفف ومكواة الشعر، ما يؤدي لتعرض الشعر لدرجات حرارة عالية جدًا، وتؤدي لتساقطه.
- عدم شطف الشعر جيدًا، خاصة فروة الرأس، من بقايا البلسم أو حمام الكريم.
- استخدام مستحضرات لفرد الشعر، خاصة تلك غير الموثوق في مصدرها.
- تسريح الشعر دون ترطيبه، يصعب مهمة تمشيط الشعر، ويؤدي لتكسره وتساقطه.
- عدم قص أطراف الشعر بانتظام، مما يعرض شعرك للتقصف، وبالتالي سقوطه.
- تغطية الشعر بعد الاستحمام مباشرة، وعدم تركه يجف.

وللوقاية من تساقط الشعر اتبعي التالي:

- الاهتمام بترطيب الشعر مع عدم وضع أي منتجات أو زيوت على فروة الرأس؛ حتى لا تسد المسام.
- قص أطراف الشعر بانتظام.
- تدليك فروة الرأس باستمرار يقلل من فرص سقوطه، وكذلك يساعد على طول الشعر.
- أكثري من شرب المياه وتناول الخضراوات والأغذية التي تحتوي على الفيتامينات المغذية للشعر.
- عدم اتباع نظام غذائي سوى بتعليمات الطبيب.
- تجنبي قدر الإمكان استخدام مجفف الشعر على درجة حرارة عالية، وكذلك تجنبي مستحضرات الفرد والصبغة ومنتجات العناية بالشعر التي تستخدم الكثير من المواد الكيميائية في تركيبها.
- عودي إلى الطبيعة، واستخدمي منتجات طبيعية للعناية بشعرك.
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