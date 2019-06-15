اكتشفي أسباب تساقط الشعر وطرق الوقاية

هناك بعض الأسباب التي تؤدي لتساقط الشعر، وهي تتمثل في التالي:





- إهمال مشكلة القشرة في الشعر وتركها لتتفاقم وتؤدي ليس فقط لإحراجك، ولكن أيضًا تعرض شعرك للتساقط.

- الإفراط في استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر.

- كثرة استخدام مجفف ومكواة الشعر، ما يؤدي لتعرض الشعر لدرجات حرارة عالية جدًا، وتؤدي لتساقطه.

- عدم شطف الشعر جيدًا، خاصة فروة الرأس، من بقايا البلسم أو حمام الكريم.

- استخدام مستحضرات لفرد الشعر، خاصة تلك غير الموثوق في مصدرها.

- تسريح الشعر دون ترطيبه، يصعب مهمة تمشيط الشعر، ويؤدي لتكسره وتساقطه.

- عدم قص أطراف الشعر بانتظام، مما يعرض شعرك للتقصف، وبالتالي سقوطه.

- تغطية الشعر بعد الاستحمام مباشرة، وعدم تركه يجف.





وللوقاية من تساقط الشعر اتبعي التالي:





- الاهتمام بترطيب الشعر مع عدم وضع أي منتجات أو زيوت على فروة الرأس؛ حتى لا تسد المسام.

- قص أطراف الشعر بانتظام.

- تدليك فروة الرأس باستمرار يقلل من فرص سقوطه، وكذلك يساعد على طول الشعر.

- أكثري من شرب المياه وتناول الخضراوات والأغذية التي تحتوي على الفيتامينات المغذية للشعر.

- عدم اتباع نظام غذائي سوى بتعليمات الطبيب.

- تجنبي قدر الإمكان استخدام مجفف الشعر على درجة حرارة عالية، وكذلك تجنبي مستحضرات الفرد والصبغة ومنتجات العناية بالشعر التي تستخدم الكثير من المواد الكيميائية في تركيبها.

- عودي إلى الطبيعة، واستخدمي منتجات طبيعية للعناية بشعرك.