إقبال غير مسبوق علي انتخابات الغرف التجارية في كافة المحافظات
السبت 15/يونيو/2019 - 04:23 م
فيصل عبد العاطي
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أكد المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ان الغرف التجارية في كافة المحافظات تشهد إقبالا كبيرا بشكل غير مسبوق من قبل التجار في ربوع الوطن ، لاختيار من يمثلهم ويعمل على مشاكلهم ، منوها الى ان البرامج التي يتبناها المرشحين هي المحفز الأساسي لاختيار كل منهم.
وأضاف العربى فى تصريحات صحفية علي هامش تواجده اليوم السبت، أن الغرف التجارية هى الممثل القانونى لكافة التجار والصناع ومقدمي الخدمات في مصر البالغ عددهم مايقرب من ٤.٥ مليون تجار وصانع ومؤدى خدمة فى كافة ربوع مصر.
وأوضح العربى أن التجار في ربوع مصر مسئولون عن أكثر من ٨٠% من الناتج المحلي ، ويعمل معهم أكثر من 75% من العمال في ربوع مصر.
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