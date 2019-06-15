ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إقبال غير مسبوق علي انتخابات الغرف التجارية في كافة المحافظات

السبت 15/يونيو/2019 - 04:23 م
إقبال غير مسبوق علي انتخابات الغرف التجارية في كافة المحافظات
ابراهيم العربى
Advertisements
طباعة
فيصل عبد العاطي
 
Advertisements
أكد المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ان الغرف التجارية في كافة المحافظات تشهد إقبالا كبيرا بشكل غير مسبوق من قبل التجار في ربوع الوطن ، لاختيار من يمثلهم ويعمل على مشاكلهم ، منوها الى ان البرامج التي يتبناها المرشحين هي المحفز الأساسي لاختيار كل منهم.

وأضاف العربى فى تصريحات صحفية علي هامش تواجده اليوم السبت، أن الغرف التجارية هى الممثل القانونى لكافة التجار والصناع ومقدمي الخدمات في مصر البالغ عددهم مايقرب من ٤.٥ مليون تجار وصانع ومؤدى خدمة فى كافة ربوع مصر. 

وأوضح العربى أن التجار في ربوع مصر مسئولون عن أكثر من ٨٠% من الناتج المحلي ، ويعمل معهم  أكثر من 75% من العمال في ربوع مصر.  


Advertisements
المزيد عن: عدد التجار فى مصر انتخابات الغرف التجارية الغرف التجارية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
0
x
15:30
0
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية