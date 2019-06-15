مدافع التعاون على أعتاب الانتقال إلى أهلي جدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، موافقة نادي التعاون على انتقال مدافع الفريق طلال العبسي إلي النادي الأهلي السعودي، بعد مفاوضات استمرت طويلاً بين إداراتي الناديين.

وأشارت صحيفة يوروسبورت، إن إدارتي الناديين اتفقتا على بيع العبسي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتحديد المقابل المادي للصفقة، وسيتم الإعلان عن الأمر والتعاقد الرسمي قريبا.





وكان العبسي قد انضم إلى التعاون عام 2015 بعد أن تعاقد معه السكري في صفقة انتقال حر قادماً من الاتحاد بعد صعوده من قائمة الفريق تحت السن ووصوله إلى السن القانونية ليصبح لاعباً محترفاً إلا أن الاتحاد لم يجدد تعاقده فرحل للأصفر القصيمي نادي التعاون.





وساهم العبسي في حصول التعاون على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد إقصاء الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، ولم يدخل مرمى التعاونيين سوى هدف واحد طوال مشوار البطولة العريقة بالمملكة.