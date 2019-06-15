يلينا تطرح كليب "مع السلامة".. وتؤكد: حبي للمصريين دفعنى للغناء بلهجتهم (فيديو وصور)

طرحت المطربة الصربية يلينا أفدلوفيتش الفيديو الكليب الخاص بأولى أغانيها باللهجة المصرية " مع السلامة" من كلمات حسن محمد و ألحان شادى حسن ومن إخراج الكليب إيهاب مصطفى.

وأشارت يلينا إلى أنها منذ وقت طويل كانت تفكر في دخول مجال الغناء وهو ما جعلها تحصل على دورس في الموسيقى والغناء في صربيا خاصة بعدما شعرت أن صوتها يحمل القبول لدى المستمعين.

وعن اختيارها للغناء باللهجة المصرية في أولى أغانيها بدلا من اللهجة الصربية قال ت :" سألت نفسي لماذا لا أقوم بأداء أغنية كرمزعن حبي لهذا البلد الذي أتيت إليه منذ وقت طويل، وبالفعل بدأت دروسا في تعلم اللغة العربية.. بصراحة كان الأمر صعبا ، لكني كنت أود أن أؤدي أغنية بلغة البلد الذي أحبه وأعيش فيه".

وعن التحضير للأغنية أكدت يلينا :" ذهبت إلى عدد من الملحنين والشعراء واستمعت إلى عدد من الأغاني ومنها تحديدا لحن للملحن الكبير شادي حسن الذي لحن أغاني للنجم عمرو دياب وعندما استمعت لأحداها ببساطة أحببت هذه الأغنية و شعرت بأنها أغنيتي ووجدت نفسي فيها قمت بأدائه".

وعن الصعوبات التى واجهتها أوضحت يلينا "بصراحة الأمر كان غريبا فيما يخص نطق العامية المصرية .. فأنا أعرف طريقة نطقي في لغتي .. لكن أكن أعرف كيف لي أن أؤديها باللهجة المصرية ..و لم أكن أعرف هل ادائي لها جيدا أم لا ..لكني كنت أحاول أن أكون قريبة من المصريين".

وشددت يلينا على أنها اتفقت مع مخرج الكليب على أن يكون الكليب يمثابة دعاية للترويج للسياحة لمصر لذا اختارت عدد من المواقع السياحية الرائعة لتصوير لإظهار جمال مصر وجذب من هم في الخارج إليها، كدعاية وترويج لمصر.

وعن تشبيهها بالمطربة الراحلة داليدا قالت يلينا : " داليدا فنانة استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة في الحياة وسأكون سعيدة للغاية إذا حققت 10 % من نجاحها".

وأشارت يلينا إلى أن أغنية "مع السلامة" كانت لتقديم نفسها كمطربة موضحة أنها تحضر في الفترة المقبلة لأغنية تعبر بها عن مدى حبها لأم الدنيا.