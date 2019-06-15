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عاجل.. الزياني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان

السبت 15/يونيو/2019 - 04:17 م
عاجل.. الزياني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان
عبداللطيف الزياني
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أحمد مرعي
 
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، الهجوم الإرهابي ضد ناقلتي النفط.

وقال الزياني، أن هجوم بحر عمان تصعيد خطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويستدعي من المجتمع الدولي ردا حاسما وصارما. 

وشدد الأمين العام  وفقاً لما ورد عن "العربية عاجل" اليوم السبت، على حماية خطوط الملاحة في الخليج مسؤولية دولية.


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