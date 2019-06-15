حوار- حلمي طولان: أجيري ظلم قمر.. وأمم إفريقيا صعبة ومجموعة مصر رخمة

- خالد قمر أفضل مهاجم بالدوري المصري وأجيري ظلمه.

- اختيارات أجيري حق أصيل ولا يمكننا الاعتراض

- عبدالله جمعه يستحق الانضمام للمنتخب.

- السنغال سيكون المنتخب الأبرز بالكان.

- استبعاد معلول من تونس أمر طبيعي.

- الاتحاد واجه صعوبات كثيرة بالموسم الحالي.

- الدوري لن يُحسم إلا بالجولة الأخيرة.





يعتبر حلمي طولان المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، أحد أفضل لاعبي نادي الزمالك على مدار تاريخه قبل الاعتزال، وأبرز المدربين على الساحة الكروية خلال المواسم الماضية، وفقًا لما حققه من أرقام وبطولات وإنجازات خلال مشواره حتى الأن.





لعب حلمي طولان لنادي الزمالك في الفترة من 1972 حتى 1979 وبعد الاعتزال تولى تدريب أندية الزمالك وحرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادي المصري والشرطة و طلائع الجيش وغيرهم.





وفي 7 يوليو 2013 أعلن عن توليه منصب المدير الفني لنادي الزمالك خلفًا للمدرب البرازيلي جورفان فييرا، إذ نجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ خمسة سنوات، وأقيل في 21 يناير 2014.





وحرص " الفجر الرياضي " على إجراء حوار مع حلمي طولان وجاء كالآتي:-





في البداية.. ما أسباب استقالتك من تدريب الاتحاد؟

- اكتفيت بالفترة التي قضيتها، ورأيت أنه من الأفضل أن يأتي من يتحمل المسئولية وإعطاء حلول أخرى للفريق، وتقدمت باستقالتي عقب الهزيمة القاسية أمام طلائع الجيش، برباعية نظيفة بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري العام.





ما رأيك في تذبذب مستوى الفريق ومنافسته للهروب من شبح الهبوط؟

- الفريق عانى كثيرًا هذا الموسم، وشاركنا في أكثر من بطولة وهذا لم يكن معتادًا في السابق، ونافسنا على مسابقة كأس مصر وكأس زايد أبطال العرب، وظهرنا خلالها بشكل مشرف حتى خرجنا أمام الهلال السعودي، بدوري الثمانية.

كيف ترى تنظيم الأمم الإفريقية بمصر؟

- تنظيم الأمم الإفريقية في تلك الفترة القصيرة عقب سحبها من الكاميرون، وأن تعد الملاعب والفنادق بهذا الشكل الخرافي، يعتبر انجاز من كل الجهات بدايةً من رئاسة الجمهورية مرورًا بكل المنظومة الكروية.





هل مصر قادرة على التتويج باللقب؟

- بكل تأكيد، يساعدنا عامل الملاعب والجمهور، وهي فرصة جيدة لحصد اللقب القاري، ولكن علينا الحذر من الاستسهال.





ماذا تقصد بالاستسهال؟

- أقصد أنه لا بد من التعامل مع كل المباريات بقوة، واحترام كل الخصوم لأن كرة القدم لا تعتمد على التاريخ ولكنها تعتمد على العطاء داخل الملعب.

كيف ترى مجموعة مصر بالبطولة؟

- الكل يتحدث على أنها المجموعة الأسهل في البطولة، ولكنها من وجهة نظري الأرخم لذلك طالبت بعدم استسهال أي لقاء واحترام جميع المنافسين.





ما رأيك في اختيارات أجيري؟

- اختيارات القوائم هي حق أصيل لكل مدرب ولا يمكننا التدخل فيما يراه، أجيري يرى أن هذه المجموعة ستساعده على النجاح وبالتالي لابد من دعمه وعدم التكسير قبل البطولة.





ماذا عن استبعاد خالد قمر من القائمة؟

- كما قولت مسبقًا، الاختيارات هي حق أصيل للمدير الفني، ولكن عن خالد قمر تحديدًا، أرى أنه قد ظُلم باعتباره واحدًا من أفضل هدافو الدوري هذا العام.





من كنت تتمنى انضمامه؟

- كنت أتمنى تواجد عبدالله جمعه ظهير أيسر الزمالك، هو يعيش حالة وأداء قوي خلال المباريات منذ بداية الموسم، وتواجده كان سيكون بمثابة تكليل لنجاحه.





هل يتأثر اللاعب مع فريقه عندما يُستبعد من بلاده؟

- بكل تأكيد، اللاعب يظهر متراخيًا في التدريبات لشعوره بالظلم، ولكن نعمل دائمًا على معالجتهم نفسيًا.





من سيكون المنتخب الأبرز بالكان؟

- أعتقد أنه سيكون المنتخب السنغالي.





من سيكون المنتخب العربي الأبرز؟

- أعتقد أن المنتخبات العربية كلها ستكون على قدر المسئولية وعلى رأسهم مصر، ولكن المغرب وتونس سيكونا الأشرس.

ما رأيك في استبعاد معلول من قائمة تونس؟

- آلان جريس، فعل أمر جيد باستبعاد معلول، رغم إمكانياته العالية، وبرأي هو أمر طبيعي، ويظل المدرب له مكانته واللاعب لاعب، واعتراض معلول على جلوسه بدكة البدلاء أمر غير مقبول تمامًا، وجريس رسخ الأخلاق وزرع الانضباط بمعسكره.





من تُفضله لحراسة مرمى الفراعنة بالبطولة؟

- لن أذكر اسم بعينه، الثلاثي على مستوى متميز جدًا وجميعهم على قدر المسئولية، والذي سيحرس المرمى لابد فقط من دعمه.





برأيك من سيصنع الفارق مع بلاده؟

- أرى أن محمد صلاح نجمنا الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله بالفريق ساديو ماني ومع المنتخب السنغالي، إلا أنني أتوقع أن يكون لصلاح الدور الفعال مع منتخبنا الوطني بسبب إمكانياته وعامل الملاعب والجمهور.





من ترشحه لحصد اللقب؟

- مصر في المقام الأول وإن كنت أتوقع أن تكون المنافسة شرسة، إلا أنني كلي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين.





كيف سيكون شكل المربع الذهبي؟

- أعتقد أنه سيتكون من "مصر والمغرب والسنغال وغانا".





من يحسم صراع الدوري العام ؟

- هذا الموسم يعتبر الأصعب والأقوى والأشرس، في تاريخ الدوري العام، وحسمه سيكون بالجولة الأخيرة خلال مباراة الأهلي والزمالك.