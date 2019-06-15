للرجل القصير.. خطوات عليك فعلها لتبدو أطول من الحقيقة

إليك عزيزي الرجل سبع نصائح حتى تبدو بقامة أطول من الحقيقة:





١- اعتمد ظلال قريبة من نفس العائلة اللونية

ينصح خبراء الموضة الرجل قصير القامة بأن يعتمد الألوان المحايدة مثل البيج والأبيض والأسود والأزرق، وبدلا من مزج الألوان يفضل تنسيق أكثر من ظل من نفس اللون، مثل الإطلالات المكونة من ظلال فاتحة وداكنة من البيج، فهذا من شأنه يعطي شعور وهمي بالطول.





٢- تجنب السراويل الفضفاضة والخصر المنخفض

صحيح أن صيحة السراويل الفضفاضة المزينة بالحبوب هي صيحة عصرية، لكنها لاتناسب رجل قصير القامة على الإطلاق، كذلك السراويل المصممة بخصر منخفض، حيث تعزز الشعور بقصر الساقين.





٣- السترات هي القطعة الجوكر

السترات الرسمية تساعد الرجل قصير القامة حتى يبدو بقامة ممشوقة، لأنها تخفي خط الخصر، ولكن عليك اختيار القصات المحبوكة، وتنسيقها كما يروق لك، سواء مع سروال رسمي لإطلالة تناسب العمل، أو مع جينز وحذاء رياضي لإطلالة عصرية.





٤- اختر قميص بطول مناسب

ينصح منسقي الأزياء الرجل القصير باعتماد قميص أو تي شيرت لا يصل إلى الأرداف، بينما الأحوال المتوسطة بعد الخصر بعدة سنتيمترات تناسبه أكثر.





٥- الكم القصير لا يناسبك

يفضل بعض الرجال اعتماد القميص بكم قصير في فصل الصيف، إلا أن هذا الموديل غير مفضل للرجل قصير القامة، من الأفضل اعتماد الكم الطويل مع طيه ليصل إلى الطول المفضل.