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شيحة والبيلي يوزعون الهدايا التذكارية على فريقي السنغال ونيجيريا

السبت 15/يونيو/2019 - 04:21 م
شيحة والبيلي يوزعون الهدايا التذكارية على فريقي السنغال ونيجيريا
شيحة والبيلي
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الفجر الفني
 
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قامت اللجنة المنظمة للأمم الأفريقية بالإسماعيلية بقيادة كابتن محمد شيحة رئيس اللجنة ونورهان البيلي مخرجة البرامج السياحية بالتليفزيون المصري وعضو اللجنة بتوزيع هدايا تذكارية من مدينة سانت كاترين علي الفرق المقيمة في مدينة الإسماعيلية علي فريقي نيجيريا والسنغال، وأشادت الفرق بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة وخصوصا بعد الرحلة البحرية بقناة السويس الذي قام بها فريق نيجيريا حيث أثنى الفريق بالكامل وعلى رأسهم أوبي ميشيل كابتن الفريق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وجمال الإسماعيلية.

 

وقد أبدى أعضاء المنتخب السنغالي بقيادة اليو سيسيه المدير الفني سعادتهم لوجودهم في الإسماعيلية وقد حظى نجم ليفربول والمنتخب السنغالي ساديو مانيه على إهتمام الجميع وحرص شباب المتطوعين على التقاط الصور التذكارية معه

 

يذكر أن المنتخب السنغالي وصل إلى محافظة الإسماعيلية استعدادا لمباراته الودية مع المنتخب النيجيري والتى تقام يوم الأحد المقبل على ستاد الإسماعيلية.

 

وكان في استقبال البعثة السنغالية الكابتن محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تبدأ فاعليتها في21 من الشهر الجاري.

شيحة والبيلي يوزعون الهدايا التذكارية على فريقي السنغال ونيجيريا
شيحة والبيلي يوزعون الهدايا التذكارية على فريقي السنغال ونيجيريا
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