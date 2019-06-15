بعد الإمارات وتونس والبحرين والجزائر وعمان.. "ليل خارجي" في واشنطن وقريًبا نيويورك

شارك المخرج أحمد عبد الله، والفنان كريم قاسم، جمهور واشنطن في عرض خاص لفيلمهما "ليل خارجي" وسط إقبال جماهيري كبير وأعقبه ندوة لهم مع الحضور.

وهناك عرض خاص أخر بمدينة نيويورك غدا الأحد، بعد مشاركاته في مهرجانات هامة بأمريكا منها بالم سبرينغ وسياتل.

وكان الفيلم قد عرض تجاريا في خمسة دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة ووجمهوريتي تونس والجزائر ومملكة البحرين و سلطنة عمان وقريبا بالجزائر.

الفيلم كان قد فاز مؤخرا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز أحد أبطاله شريف الدسوقي بجائزتين اخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٠.

الفيلم إنتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية. أنتج بدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.

ومثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، و شارك في مهرجاني مراكش، و ستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز إعجاب النقاد وبيعت كل تذاكر حفلاته.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كلا منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.

الفيلم بطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.