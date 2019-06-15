حوار- إمام عاشور: مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز "حقيقية" والفلوس "مش في دماغي" .. حلمي الاحتراف وتكرار نجاح صلاح





- لو الحرس عايزني "تحت أمره" لكني واثق إنه مش ها يقف في طريقي





- طارق العشري صاحب فضل عليا وعمري ما انساه





- بقاء الحرس في الدوري "طبيعي" لهذه الأسباب





- اللعب للأندية الكبيرة شرف وها انضم للنادي اللي ها العب فيه





- وقعت على عقود انضمامي للمحلة في "البيت" والسكن حرمني من الإسماعيلي





- بحب مانشستر سيتي علشان جوارديولا ونفسي ألعب في الدوري الإنجليزي





- فرجاني أفضل لاعب في الدوري ومباراة القمة تحسم اللقب





- محمد إبراهيم مثلي الأعلي محليا ورونالدو وصلاح عالميا





- منتخب مصر سيتوج بأمم إفريقيا





- سأتابع هؤلاء النجوم في أمم إفريقيا "علشان" استفيد منهم





- تريزيجيه بيعمل كل حاجة في الكورة ومظلوم إعلامياً





- المغرب ونيجيريا والسنغال منتخبات قوية وستقدم مباريات رائعة في بطولة إفريقيا





- طموحاتي كبيرة في الموسم المقبل وإن شاء الله أحققها





على الرغم من صغر سنه إلا أنه نجح في لفت الأنظار إليه بعدما قدم مستوى مميز مع فريقه في بطولة الدوري الممتاز، ونجاحه في قيادته للبقاء بعد موسم شاق وطويل.





وبعد تألقه وجهت أندية القمة في مصر أعينها صوبه من أجل الحصول على خدماته في الموسم المقبل، والفوز بلاعب ربما يكون واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر مستقبلا.





"الفجر الرياضي" التقى بإمام عاشور نجم فريق حرس الحدود ليروي من خلال هذا الحوار مسيرته مع كرة القدم وماهي أحلامه وطموحاته في المستقبل، ومفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز لضمه، ورأيه في قدرة منتخب مصر على التتويج ببطولة إفريقيا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.





وإليكم نص الحوار :-





كيف كانت بدايتك مع كرة القدم؟

بدأت كرة القدم وأنا في سن ٨ سنوات في أكاديمية نادي الإسماعيلي بالسنبلاوين، ثم قمت بالاختبار في النادي الإسماعيلي وتم اختياري مع مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي السابق في هذا التوقيت لكنني لم استمر بسبب ظروف السكن وأنني ما زلت صغيرا في السن.





وكيف انتقلت إلى صفوف غزل المحلة؟

أنا مواليد 1998 وكان لي شقيقان إسمهما محمد وحاظم يلعبان في فريق غزل المحلة وخضت المران مع مواليد 1992 وقام الكابتن عمر عبد الله بتوقيعي على عقود الانضمام للنادي في بيتي ثم انتقلت إلى حرس الحدود.





وكيف انتقلت إلى حرس الحدود؟

بعدما ظهرت بشكل جيد مع فريق المحلة وقع اختيار حرس الحدود عليً وقمت بالتوقيع على عقود الإعارة لمدة موسمين وتنتهي عقب نهاية الموسم المقبل.





لكنك وبالرغم من صغر سنك إلا أنك نجحت في خطف الأنظار إليك.. ما السبب؟

في بداية الدوري كنت "مستعجل" من أجل إحراز هدف مبكر، لكن الجهاز الفني بقيادة كابتن عماد سليمان طلب مني اللعب بشكل عادي جدا ودون ضغوط، ثم منحني كابتن طارق العشري الثقة بعد ذلك وأشركني في الكثير من المباريات وله فضل كبير على إمام عاشور ولن أنساه.





وما رأيك في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم؟

البطولة كانت قوية وصعبة للغاية فحتى النفس الأخير من المباريات لم يعلم أحد بعض الفرق التي ستهبط إلى الدرجة الثانية، وحتى الآن لا أحد يعرف من يتوج باللقب.





لكن حرس الحدود نجح في الهروب من الهبوط.. تعليقك؟

الحمد لله.. ما ينفعش فريق زي الحرس يهبط بعد المجهود الكبير والعمل الكبير الذي قدمناه هذا الموسم، فعلى الرغم من أن البعض يرى بأننا بقينا في الدوري إلا أننا قمنا بعمل شاق طوال الموسم حتى نجحنا في تحقيق هدفنا رغم المنافسة الصعبة.





وما سر بقاء الفريق في الدوري؟

جهد الجميع داخل النادي بداية من مجلس الإدارة، ومرورا بالجهاز الفني الذي نكن له كل احترام وتقدير وجميع اللاعبين بالفريق.





وما هي أصعب المباريات التي مرت عليكم في المسابقة؟

أخر 3 مباريات أمام وادي دجلة وبيراميدز والزمالك.





لو تختار أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم من سيكون؟

بكل تأكيد فرجاني ساسي.





ومن سيتوج باللقب؟

الحظوظ متساوية بين الأهلي والزمالك ومباراة القمة ستحدد البطل.





بعد ظهور إمام عاشور بشكل مميز هذا الموسم وانضمامه للمنتخب الأوليمبي.. ترددت أنباء عن رغبة الأهلي والزمالك وبيراميدز في ضمك.. هل هذا صحيح؟

حتى لا أخفي عليك بعدما ظهرت بشكل جيد أبلغت وكيلي بأن لا يحدثني في أي عروض وبعد نهاية الدوري يقوم بإبلاغي وبالفعل عقب نهاية مبارياتنا أبلغني بأن عروض الأهلي والزمالك وبيراميدز حقيقية وهناك رغبة منهم في ضمي.





ومن ستختار من بين الأندية الثلاثة؟

سأختار النادي الذي أضمن من خلاله مشاركتي بصفة أساسية وأنا الحمد لله قادر على حجز مكان أساسي في تشكيل أي نادي بالجهد والعمل الجيد في التدريبات والالتزام.





لكنك تنظر إلى النادي الذي ستختاره من ناحية أخرى.. البعض يرى أن النادي الذي سيدفع له أكثر سينضم له.. ما رأيك؟

ما بفكرش في الفلوس دلوقتي لأن سني لسه صغير، وبعد ما أظهر بشكل قوي أبدأ أفكر في مثل هذه الأمور.





هل لديك رغبة في الاحتراف الخارجي؟

أي لاعب كرة قدم يحلم بالاحتراف الخارجي، ولو وصل لي أي عرض بكل تأكيد سنناقشه جيداً فالاحتراف أولى طالما أنه سيحقق لي ما أريد.





ولماذا الاحتراف أولى بالنسبة لك؟

لأنني أريد أن أصبح ناجحا مثل محمد صلاح الذي يعد نموذج رائع للاعبين.





وهل تلقيت أي عروض للاحتراف الخارجي؟

لا.. العروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز حتى الآن.





وماذا ستفعل لو رفض الحرس رحيلك إلى أي ناد في الموسم المقبل؟

ها اكمل في الحرس لو "عايزيني" لأن النادي له فضل علي، لكني متأكد بأن النادي لن يقف في طريق به مصلحة لي ويريدون أن يرون إمام عاشور في أفضل مكان.





من مثل إمام عاشور الأعلى محليا وعالميا؟

محمد إبراهيم لاعب الزمالك محليا، وعالميا كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.





وما الدوري الذي تتمنى الاحتراف فيه؟

الدوري الإنجليزي فأنا من عشاقه.





وماذا عن الفريق الذي تشجعه في أوروبا؟

أنا مدريدي وأحب مانشستر سيتي لأجل جوارديولا وليفربول علشان خاطر محمد صلاح.





بمناسبة محمد صلاح.. ما رأيك فيه؟

محمد صلاح مميز في كل حاجة وشخصيته محترمة جدا وبكل صراحة أحلم أن أكون مثله.





للنتقل إلى جزئية أخرى.. ما رأيك في تنظيم مصر لأمم إفريقيا؟

حدث كبير ورائع وأتمنى التوفيق لمنتخبنا ويتوج باللقب.





وكيف ترى فرصة المنتخب في التتويج بالبطولة؟

فرصة المنتخب كبيرة للغاية وأرى بأنه سيفوز باللقب فالبطولة تقام على ملاعبنا ووسط جماهيرنا وهو ما يعني أننا نحتل مركز ولو ثاني.





وماذا عن اختيارات أجيري للقائمة؟

الاختيارات حق أصيل للجهاز الفني وعلى الجميع احترامها، ولكن هناك لاعبون تعرضوا للظلم.





وبمن تقصد؟

أرى بأن عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك تعرض للظلم ويستحق الانضمام للمنتخب.





هل ترى بأن هناك خوف على منتخب مصر من أي منافس في البطولة؟

البطولة تضم منتخبات قوية مثل السنغال ونيجيريا والمغرب، لكني لا أخشى على المنتخب من أي منافس خاصة وأننا نضم مجموعة مميزة وكبيرة من اللاعبين القادرين على إسعاد الجمهور سواء محمد صلاح أو محمود "تريزيجيه" اللي بيعمل كل حاجة في الكورة ومظلوم إعلاميا.





لو طلبنا منك وضع تشكيل لمنتخب مصر كيف سيكون؟

حراسة المرمى أحمد الشناوي وأمامه الرباعي أحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن أشرف وفي الوسط طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود "تريزيجيه" ومحمد صلاح ومروان محسن.





البطولة ستضم مجموعة مميزة من اللاعبين.. ستتابع من؟

سأتبع رياض محرز وساديو ماني ونابي كيتا لأجل الاستفادة منهم.





في النهاية.. ما هي أحلام وطموحات إمام عاشور في الموسم الجديد؟

أتمنى أن احترف في أوروبا، وإلا فالانتقال إلى أحد أندية القمة وأشارك بصفة أساسية وأنا واثق في نفسي من المشاركة.



