الحضري يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

قدم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق التهنئة إلى زميله محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.





ونشر الحضري عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" صورة تجمعه بصلاح خلال إحدى تدريبات المنتخب وكتب :"كل سنة وانت طيب يا فخر العرب و العمر كله ليك سعادة و خير و تألق و كل حاجة حلوة".





وأضاف "عيد ميلاد سعيد يابو صلاح".