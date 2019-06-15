سيسيه: سنتثبت أن السنغال قادرة على الفوز بدون ماني

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، اليوم السبت، غياب ساديو ماني عن مباراة فريقه ضد تنزانيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019.

ماني تلقى إنذارين خلال مشوار تصفيات البطولة أمام كل من مدغشقر وغينيا الاستوائية، وهو ما يعني إيقافه لمباراة واحدة ستطبق في كأس أفريقيا، وهو ما أكده مدرب أسود التيرانغا.





وقال سيسيه في تصريحات لموقع ”Foot221“ السنغالي: "ماني لاعب مهم بالنسبة لنا ومن الجيد أنه برفقتنا، الآن سيتعين علي الاختيار من بين 23 لاعبًا، مستعدون لأي غيابات".





وتابع: "المجموعة متحفزة للغاية في الوقت الحالي، تواجد ساديو معنا سيكون جيدًا، وحتى إن لم يتواجد فنحن فريق جيد، جميعنا يعلم قدرة ماني على تقديم بطولة جيدة".





وأضاف: "اللاعبون كذلك من حوله يمتلكون مستوى رفيعًا، وبهذه الطريقة سوف نواصل المضي قدمًا".





وأشار: "لا أعلم لماذا إن تلقى لاعب بطاقة صفراء في التصفيات يتم إيقافه في بطولة أمم أفريقيا".





واختتم سيسيه حديثه قائلا: "الكاف قرر ذلك، ونحن سنثبت أن السنغال قادرة على إظهار قدراتها بدون ماني".





وتلعب المباراة يوم الأحد 23 يونيو المقبل في ملعب "الدفاع الجوي" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.





وتلتقي السنغال مع تنزانيا يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي.





ثم تواجه الجزائر يوم 27 على نفس الملعب، قبل أن تختتم مباريات دور المجموعات بلقاء كينيا في الأول من يوليو.